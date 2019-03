Bombeiros atendem mais de mil ocorrências durante o Carnaval

Da redação com assessoria

Ao todo foram atendidas 1.188 ocorrências, dessas 434 vítimas socorridas - Foto: Ilustração

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul atendeu mais de mil ocorrências durante a Operação Carnaval 2019, que através das Seções de Atividades Técnicas, fiscalizou clubes, balneários e locais de festejos públicos. Com foco na prevenção de acidentes a ação da corporação envolveu um efetivo de 930 oficiais e praças, desses 360 na Capital.

Ao todo foram atendidas 1.188 ocorrências, dessas 434 vítimas socorridas. Os destaques durante as ações do Corpo de Bombeiros são os atendimentos relacionados aos acidentes de trânsito que somaram 81 e 156 de emergência clínica, ou seja, as vítimas de mal súbito, crise conclusiva, entre outras.

A Operação Carnaval 2019 teve início na sexta-feira (1º.3) e encerrou a zero hora desta quinta-feira (7.3), em Campo Grande, Bataguassu, Bodoquena, Corumbá/Ladário, Costa Rica, Inocência, Miranda, Nioaque, Paranaíba, Piraputanga, Selvíria e Três Lagoas.