Bebê morre em Dourados e mãe alega que bloqueio em rodovia impediu chegada do socorro

Menino de um ano e oito meses morreu na Aldeia Bororó, em Dourados - Foto: Dourados News

Uma menino de um ano e oito meses morreu na Aldeia Bororó, em Dourados, na noite da última terça-feira (1). Segundo a mãe da criança, o socorro não conseguiu chegar a tempo devido ao bloqueio dos manifestantes na BR-156.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino estava com diarreia e vomitando desde segunda-feira (30). A mãe já havia levado ele ao posto de saúde da reserva, mas a criança foi medicada e liberada.

No outro dia o menino voltou a ter febre. Sem combustível na motocicleta, a mãe entrou em contato com a Funasa (Fundação Nacional da Saúde) e pediu ajuda. O servidor tentou chegar à casa da família, mas ficou preso no bloqueio da rodovia no protesto contra a falta de transporte escolar a universitários.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.