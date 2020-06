Bando invade casa em bairro de luxo de Campo Grande, no meio da tarde, e rouba pistola Glock

Pistola Glock .380, xodó dos atiradores - REPRODUÇÃO

Um bando de quatro pessoas, supostamente, entrou em uma casa na rua Nelson Figueiredo Júnior na tarde de ontem e roubou uma pistola Glock 380 (considerada um xodó por aqueles que gostam de ter um cano quente na mão) e um carregador da mesma pistola.

A casa fica em um bairro de luxo da Capital, nas regiões do São Bento e Antônio Vendas e, de acordo com o proprietário, o alarme tocou, vizinhos se movimentaram e os invasores deram disparos com a pistola e fugiram no carro em que chegaram, um Logan Prata.

As câmeras de vigilância teriam captado toda a ação, mas a vítima do furto não as levou até à delegacia. Também não preservou a cena do crime para perícia e coleta de impressões digitais.

Cabe citar na ocorrência que o dono da pistola foi condenado, em 2010, pelo TJ/MS a pagar indenização de R$ 60 mil a dois rapazes após agredi-los e disparar na direção dos mesmos durante uma briga no condomínio Nasa Park. Coisas da vida.