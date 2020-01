Bandidos invadem casa e faz família de refém no bairro Aero Rancho

Imagens de segurança mostram que os assaltantes estavam em quatro integrantes e esperavam o casal abrir o portão da garagem para adentrar no imóvel - Foto: Reprodução/Imagens do circuito de segurança

Uma família passou por momentos de terror na manhã de hoje (30) em sua casa no bairro Aero Rancho. Os moradores foram vítimas de um assalto por volta das 5h30 da manhã e foram amarrados dentro de um quarto após bandidos armados invadirem a casa. Imagens de segurança mostram que os assaltantes estavam em quatro integrantes e esperavam o casal abrir o portão da garagem para adentrar no imóvel.

A proprietária que é professora, saía de casa junto com o marido em seu veículo, um Fiat Toro. Ao abrir o portão da garagem foram pegos de surpresa com os bandidos que estavam com o rosto a mostra e mandaram os dois entrarem dentro da casa imediatamente. Segundo as vítimas, o tempo todo os bandidos eram violentos e exigiam dinheiro. O casal foi amarrado e trancado em um dos quartos.

Imagens do circuito de segurança da casa - Foto: Reprodução

Ao portal A Crítica, o amigo da família que recebeu a ligação do morador pedindo socorro, chegou a casa e a encontrou toda bagunçada. "Me ligaram 5h e pouco alegando que haviam sido vitímas de um assalto e que estavam amarrados dentro de casa. Quando cheguei na casa e não vi ninguém fiquei com muito receio. Quando abri a porta de um dos quartos vi que todos estavam presos e amarrados", relata.

Os assaltantes levaram o carro e uma motocicleta, além de uma quantia em dinheiro. A polícia investiga o caso.