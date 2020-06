Avião que fez pouso forçado em Dourados é apreendido e caso será investigado

Da redação com Dourados News

Uma ocorrência foi registrada para apurar o fato - Foto: Ligado na redação

Na tarde de ontem (10), policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais), com o apoio da Deco (Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado), de Campo Grande, estiveram no local onde o avião de pequeno porte fez um pouso forçado, próximo ao complexo industrial da Coamo, às margens da BR-163, em Dourados.

Segundo o Dourados News, o Cessna será avaliado pela equipe da Capital para saber os motivos que motivaram a manobra.

As primeiras informações são de que ocorreram problemas técnicos e fez com que o piloto forçasse o pouso.

Ele e o outro tripulante foram socorridos pela equipe médica da indústria e encaminhados ao Hospital da Vida, com ferimentos leves.

Uma ocorrência foi registrada para apurar o fato.