Avião de pequeno porte cai na zona norte de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu no final da tarde desta quarta-feira, 8, na Avenida Braz Leme, perto do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 18h10 e oito viaturas foram enviadas ao local. Às 18h40, a corporação informou que o fogo já havia sido extinto e um corpo foi encontrado carbonizado.

O auxiliar de mecânico Felipe Novaes, de 18 anos, contou que passava pela Avenida Braz Leme quando viu uma aeronave em baixa altitude, como se preparasse para pousar. "Passamos e só depois ouvimos um estrondo muito forte. Voltamos e nos deparamos com o avião no chão em chamas. Uma imagem impressionante porque instantes antes tinha visto o avião no ar", relatou.

Por volta das 19h, os destroços estavam envoltos em espuma usada pelos bombeiros para debelar as chamas. A aeronave de pequeno porte caiu próximo ao canteiro central da avenida, que foi interditada nos dois sentidos para o tráfego.

Acidentes perto do Campo de Marte

Em 2018, pelo menos dois acidentes com aeronaves aconteceram perto do Aeroporto Campo de Marte. Em julho daquele ano, dos sete ocupantes do avião de pequeno porte, quatro foram arremessados para fora e três tiveram de ser retirados das ferragens. O piloto não resistiu aos ferimentos.

Em novembro, uma aeronave havia decolado do Campo de Marte às 15h55, com destino a Jundiaí, no interior paulista, e atingiu uma casa qunado caiu. Duas pessoas morreram e onze ficaram feridas.

Matéria atualizada ás 18h26 para acrescimo de informações.