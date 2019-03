Autor de homicídio em Naviraí se apresenta à Polícia Civil

Da Redação com Assessoria

Foto: Ilustração

Policiais Civis de Naviraí identificaram o autor de um homicídio ocorrido na última segunda-feira (25). Após tomar conhecimento de que diligências estariam sendo realizadas para identificar sua localização como autor do homicídio, Willian Fernandes Moreira de 48 anos, se apresentou espontaneamente no 1º Distrito Policial e confessou ter assassinado Renan Teixeira Barbosa, de 34 anos, acrescentando que o motivo do crime seria o envolvimento da vítima sua ex-namorada.

Na ocasião, testemunhas afirmaram que o autor invadiu a residência em que Renan se encontrava junto com seu filho e uma testemunha, em posse de um revólver calibre 38 e ordenou que a testemunha deitasse no chão. Em seguida o autor se dirigiu à vítima e efetuou os disparos e fugiu em seguida.

Renan chegou a ser socorrido e deu entrada na Santa Casa de Dourados, ainda com vida, porém não resistiu.

Willian não foi preso, visto que já não foi pego em flagrante e irá o processo em liberdade.