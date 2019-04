Autor de homicídio é preso pela Policia Civil da Capital

O crime aconteceu no Jardim Los Angeles em 2017 - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (10), a Policia Civil através da 5ª Delegacia de Polícia, prendeu Maurício da Fonseca Araújo, o 'Nêne', pelo homícidio de Josenildo Guimarães Fernandes, efetuado no dia 29 de outubro de 2017 no Jardim Los Angeles.

Os investigadores da 5ª Delegacia deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Maurício, que se encontra preso e à disposição da justiça.

Crime

Josenildo Guimarães Fernandes, que na ocasião tinha 44 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na tarde do dia 29 de outubro, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, após ameaçar o homem que matou seu filho há cinco anos. O autor foi identificado como Maurício da Fonseca de Araújo que na época do homicidio tinha 23 anos. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 15h, Josenildo teria visto Maurício em um bar na Rua Lafaiete Câmara, estacionado seu veículo Honda Civic ao lado e questionado frequentadores se aquela pessoa que ali estava seria realmente Maurício. Por volta das 15h35, Josenildo foi encontrado morto na Rua Afonso Celso. Testemunhas relataram que o autor seria Maurício, conhecido na região como 'Nenê do Los Angeles', foragido desde então. Outras pessoas que estavam no bar confirmaram as ameaças proferidas pela vítima momentos antes, referentes ao homicídio do filho.