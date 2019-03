Através da polícia militar, policiais do Batalhão de Choque libertam vítima de cativeiro e prendem autora na Capital

Com o autor do crime, foi apreendido um revólver calibre 38 - Foto: Divulgação/Assessoria

Nesta madrugada de domingo (24), por volta das 3h da manhã, policiais militares do Batalhão de Choque da Policia Militar tomaram conhecimento através do CIOPS (190), que houve uma denuncia informando que visualizaram três pessoas, sendo uma destas com arma de fogo entrando na mata próximo a favela do Mandela, levando uma pessoa com os braços amarrados para trás.

Chegando ao local, os PM's entraram na mata e se depararam com um individuo com arma na mão e a vítima deitada no chão amarrado com as mãos para trás. Diante de tal situação, foi dada voz de prisão ao autor, pedindo que jogasse a arma no chão e se entregasse, porem ele desobedeceu, correu na mata e efetuando vários disparos de arma de fogo contra os militares, que cessaram injusta agressão, acertando-o. O autor foi socorrido até o hospital, porém não resistiu os ferimentos e faleceu. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38.

Em seguida, desamarraram a vítima, que relatou ser motorista do aplicativo e que havia sido solicitado para realizar uma corrida, em frente a uma lanchonete na Av. Afonso Pena. No local, entraram em seu veículo dois homens e uma mulher, e durante o trajeto os passageiros anunciaram o roubo, levando-o até o local onde foi encontrado. Com ele ficou um indivíduo armado fazendo o cárcere e o outro evadiu com seu veículo.

Em seguida próximo ao local do cárcere abordaram uma mulher, que foi reconhecida pela vítima, e após questionamento, confessou sua participação. Posteriormente foi irradiado no CIOPS (190) que a Policia Rodoviária Federal havia interceptado o veículo roubado próximo à cidade de Miranda-MS.