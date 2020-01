Assaltantes invadem casa de idosa e pedem desculpas pelo roubo

Ao sair, os assaltantes pegaram a chave para abrir o portão social e, ao devolver a chave, pediram desculpas - Foto: Reprodução/Dourados Agora

Uma idosa de 63 anos foi surpreendida por dois bandidos dentro da sua casa na madrugada desta quarta-feira (22), no jardim Cristhais, em Dourados. Após o roubo, eles pediram desculpas a mulher e foram embora.

Segundo o site Dourados Agora, a vítima acordou por volta das 2h com o latido de sua cadela e, ao abrir a porta do quarto, deu de cara com dois homens armados usando máscaras de ninja.

Um dos autores perguntou: "Não tá percebendo que é um assalto, cadê o cofre, cadê o cofre". Em seguida, um dos assaltantes colocou a arma em sua cabeça e o outro começou a revirar a casa, roubando celular, aspirador de pó, joias, óculos, perfume, relógio de pulso, secador de cabelo, televisão, ventilador e dinheiro.

Ao sair, os assaltantes pegaram a chave para abrir o portão social e, ao devolver a chave, pediram desculpas.