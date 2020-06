Assaltante mata entregador para roubar moto na fronteira

Até o momento, o suspeito do crime não foi encontrado - (Foto: Divulgação)

Milciades Valiente Reinoso de 28 anos foi morto nesta sexta-feira (19) após se negar a entregar moto durante assalto. O caso aconteceu na fronteira de Ponta Porã, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Segundo o MS Em Foco, a vítima era entregador de um açougue e estava fazendo a última entrega do dia quando foi execultado pelo suspeito. Peritos da Polícia Nacional do Paraguai estavam no local onde ocorreu o latrocínio e agentes fazem buscas pela região para tentar localizar o assaltante.

