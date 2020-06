Mais de 10 toneladas são apreendidas em apreensão no interior de MS

Quatro homens foram presos, entre eles um menor de idade - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Mais uma edição da Operação Hórus foi desencadeada com sucesso, após as equipes apreenderam mais de dez toneladas de entorpecentes ontem (23). Uma equipe do BOPE que se encontrava em deslocamento pela MS-455 sentido Sidrolândia avistou um indivíduo numa camionete, que, ao deparar-se com a viatura policial empreendeu fuga abandonando o veículo.

No veículo continha grande quantidade de drogas, sendo 1,3 tonelada de maconha e 43kg de skank. Após checagem, constatou-se que o veículo havia sido furtado no mês de maio em Campo Grande.

Também na data de ontem, ação conjunta entre equipes do BOPE e DOF apreenderam em Ponta Porã um caminhão carregado com 10 toneladas de maconha. Quatro homens foram presos, entre eles um menor de idade.

Todos os materiais foram encaminhados à delegacia para as providências necessárias.