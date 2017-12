Após tentativa de fuga, PRF apreende mais de 1t de maconha que seria levada para Brasília

O motorista, de 34 anos, declarou ter pego o carro carregado com a droga em Ponta Porã/MS, levaria até a cidade de Brasília/DF e lá receberia o pagamento pelo tráfico. - Divulgação

Na madrugada desta segunda-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha na BR-262.

No km 145, em Água Clara/MS, foi dada a ordem de parada ao veículo Ford/Ka SE com placas de Belo Horizonte/MG. O condutor não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, alguns quilômetros à frente o motorista abandonou o automóvel e tentou fugir a pé para uma mata existente as margens da rodovia, porém foi contido pela equipe.

No interior do carro foram encontrados vários tabletes de maconha, que somaram 1056 kg (mil e cinquenta e seis quilos) do ilícito.

O motorista, de 34 anos, declarou ter pego o carro carregado com a droga em Ponta Porã/MS, levaria até a cidade de Brasília/DF e lá receberia o pagamento pelo tráfico.



Os policiais rodoviários federais apreenderam também 2 celulares e um rádio telecomunicador, provavelmente, para se comunicar com algum batedor.

O condutor, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara/MS.