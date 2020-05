Após ser esfaqueado pela esposa, homem se esconde em banheiro até polícia chegar

Parece calma, mas noites de Nova Andradina tem risca faca

Briga iniciada, provalvemente, por bebedeira causou cena de filme de terror em Nova Andradina na madrugda de domingo. Casal briga e a mulher, 22 anos, coloca panos limpos com uma facada na barriga do marido, de 24 anos. A faca era dessas de cozinha e serrinha.

O homem, para se proteger, correu para o banheiro segurando o bucho e protegendo a mão, também atingida pelo objeto cortante. Mesmo com o temor dos fatos vindouros, ele reuniu forças para chamar as autoridades via 190.

Quando a PM chegou a esposa estava caminhando no quintal, para se acalmar, com uma foice nas mãos e as roupas ensanguentadas pelo líquido vital do amante. O homem já havia fugido esta hora, buscado proteção. A esposa foi levada ao hospital e não foi presa, ambos vão responder por violência doméstica e procurar ajuda para manter a calma do lar.