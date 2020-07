Após ser ameaçado em casa, homem é perseguido em padaria do centro de Campo Grande

Ex-mulher continua a perseguir o ex, dessa vez no Centro - (Foto: Reprodução)

O fim do casamento de um senhor de 51 anos, noticiado aqui neste tabernáculo ainda ontem, não está fácil. Após ter fugido de encontrar a ex-esposa e seus dois capangas no domingo, nesta segunda ele foi encurralado por três, vejam bem, três, comparsas da ex.

Eles o apertaram dentro da Confeitaria Árabe, casa da melhor esfiha da Rua Sete de Setembro (desculpe, Tomaz) e disseram que queriam o dinheiro que ele deve à ex, no valor de R$ 450 mil.

Segundo os relatos, parte desse dinheiro pertence a um deles, que trabalha no estacionamento na rua Barão do Rio Branco. Antes de sair, um deles disse ser “empresário da fronteira” e que iria “te pegar”.

Os cobradores entraram em uma Mercedes prata e saíram, deixando a agonia do pobre homem que, ou paga a suposta dívida, ou não terá paz.

Cenas do próximo capitulo?