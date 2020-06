Após seis anos de primeira fuga errada, motorista volta ao transporte de maconha, sem sucesso

Renegade perfomou bem no carregamento de maconha, apesar do alto consumo - DIVULGAÇÃO/PRF

Algumas pessoas deveriam reavaliar a carreira antes de insistir na mesma. É o caso de Genivaldo da Silva Amaro, 51 anos, que foi preso na manhã de domingo (31) após abandonar uma tonelada de maconha e brincar de polícia e ladrão por uma hora com a PRF.

Tudo começou na BR-060, sentido Sidrolândia a Campo Grande, quando os policiais viram o Renegade passando e resolveram abordar. Ele tinha placas de Ipatinga e, sabe se lá como, isso pode ser sinal suspeito. O relógio marcava 5h20.

No volante estava o nosso Genivaldo, que ao receber a ordem de parada pensou: “De novo, não!”. O Genivaldo já tinha sido capturado seis anos antes, trazendo também a mesma mercadoria doce verde do Paraguai, só que em um caminhão. Naquela vez, ele teve um problema mecânico e desceu para fazer o caminhão pegar, ali em uma rodovia próximo a Amambaí.

Uma viatura da PM passou e perguntou que ele estava fazendo. Rapidamente, explicou os problemas na parafuseta e no carburador, etc, convencendo os policiais que era mesmo caminhoneiro e que não tinha 600 quilos de maconha escondido nas rodas do caminhão.

Ia tudo bem quando o seu celular tocou. O policial militar atendeu.

“A porteira está aberta”, alguém do outro lado da linha avisou.

Esse é o código internacional para “a polícia saiu da estrada”. Informação duplamente errada.

Os policiais apertaram e levaram ele até a base da PM. No caminho, durante uma freiada para passar em um quebra-mola, Genivaldo, que estava de carona no próprio caminhão, abriu a porta e tentou fugir pelo mato. Foi capturado e... volta para 2020!

Ele olha pelo retrovisor a viatura da PRF ligando o giroflex e grita: “Não vou cair dessa vez”.

Rapidamente sai da BR e entra em uma estrada vicinal, exigindo tudo do robusto Renegade, que apesar do motor fofo e da tonelada de maconha, se performou bem. O erro foi mesmo do Genivaldo, que não conseguiu controlar o carro e bateu em uma árvore, comprovando a qualidade também do airbag do SUV.

Mas, não era o fim da linha!

Menos uma tonelada no fornecimento semanal de maconha em Campo Grande

A partir deste momento, Genivaldo sai correndo pelas matas da região, deixando os PRF para trás, mostrando que na hora do aperto, o fôlego sai.

Levou 1h20 para os policiais o encontrarem escondido em um matinho. Não foi informado se estava escondido ou apenas se aliviando, tamanha era a pressão.

Ele ainda conseguiu quebrar o celular antes de ser abordado e foi levado, enfim, para a delegacia. Informou que pegou o carro em Ponta Porã e deveria trazer até um posto de gasolina na Capital. Terá tempo para reavaliar a carreira de cavalo doido.