Após sair para pescar, corpo de mulher desaparecida desde ontem é encontrado em Rio Paraguai

O corpo foi encontrado por pescadores a 2 km do local onde a vítima desapareceu - (Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Após buscas pelo Rio Paraguai, o corpo de Shirley Ribeiro de Arruda, 53, foi encontrado hoje (22) por equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Ladário, a 419 km de Campo Grande.

Ela havia sumido na tarde de ontem (21) depois de ter saído para pescar com grupo de seis pessoas, incluindo o próprio irmão, de acordo com informações da guarnição. Segundo boletim de ocorrência, o marido da mulher relatou à polícia que o último contato com a esposa foi por volta das 11h40.

O corpo foi encontrado por pescadores a 2 km do local onde a vítima desapareceu. Eles logo informaram à equipe de busca, que iniciaram o resgate, encontrando apenas um molinete nas margens do rio. Ainda segundo registro, ela sofria de epilepsia.