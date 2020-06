Após mais de 10h em cárcere privado, professor da UFMS é liberado por sequestradores

Ricardo Gava é professor - Foto: Divulgação

Após ser sequestrado na tarde de ontem (3), o professor de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Ricardo Gava, 33, foi liberado do cárcere privado nesta manhã (4) da mira da bandidos na região de Paraíso das Águas em Chapadão do Sul, a 282 km de Campo Grande.

Gava foi sequestrado, mantido em cárcere e vigiado pelos bandidos em uma fazenda. O professor foi liberado pelos criminosos, depois que descobriram que Danilo Nogueira Lemes, 28, foi flagrado nesta madrugada dirigindo a Toyota Hilux da vítima em Água Clara, na BR-262 e preso na sequência. À polícia ele contou que foi contratado por R$ 3 mil somente para levar o carro para Dourados e que não tinha envolvimento no sequestro. Ao sair em em busca de ajuda um dos funcionários da propriedade acionou a Polícia Militar, segundo o portal MS Todo Dia.

O início - O professor estava com um aluno trabalhando na manutenção de tubulação às margens de estrada vicinal de Chapadão do Sul quando desapareceu por volta das 15h de ontem. O aluno que estava com Gava contou à polícia que que o professor ficou às margens da estrada enquanto ele foi mexer na tubulação. Enquanto realizava o trabalho, o jovem ouviu o barulho do carro de Ricardo passar em alta velocidade pela estrada. O aluno ligou para ele, mas as chamadas não foram atendidas.