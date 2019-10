Após espancar filho de três anos, mãe é presa em flagrante no interior

A mulher foi presa em flagrante e indiciada pelo crime de tortura, de acordo com o delegado - Foto: PC de Souza

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na tarde de ontem (22) em Coxim - distante á 253 km de Campo Grande - após ter espancado o filho de três anos de forma desproporcional.

De acordo com as informações do delegado responsável pelo caso, Fernando Dantas em entrevista ao portal "A Crítica", uma testemunha acionou a polícia após questionar a mãe o motivo das lesões. A acusada revelou sem rodeios que havia espancado a criança.

A criança foi encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, e foi liberada cerca de uma hora depois. Além das lesões no pescoço, a criança tem vários hematomas pelo corpo, que denunciam agressões constantes. Diferente do que vêm sendo divulgado por alguns meios de comunicação, Dantas esclarece que a delegacia não divulgou a informação de que a criança havia sido estrangulada.

A mulher foi presa em flagrante e indiciada pelo crime de tortura. A criança se encontra com um família que a acolheu.