Após comemorar resultado de jogo, mulher tem morte confirmada em fuzilamento na fronteira

Na noite de ontem (28), homens armados invadiram uma residência no distrito de Capitán Bado no Paraguai, próximo de Coronel Sapucaia (MS) e fuzilaram o proprietário da casa, Celso Maldonado Duarte, 46, mais conhecido como "Maracanã". Celso levou 35 tiros e morreu na hora. Segundo informações, o ataque pode ter sido uma prestação de contas.

Além de matar Celso, os homens atacaram a todos que estavam na residência no momento. Entre as pessoas que foram atingidas, a brasileira Jessica Núñez Arévalos, 25, teve a sua morte confirmada na manhã de hoje (29). O jogador do Capitán Bado, Fabio Chacho Alcaráz está entre os feridos e teve o joelho atingido por um tiro de fuzil. Diego Peralta e Mauricio Escobar Maldonado também ficaram feridos no tiroteio e foram levados para Hospital Pedro Juan Caballero.

Eles comemoravam o resultado de uma partida entre a seleção de futebol de Capitan Bado e a de Amambay. O jogo foi válido pelas eliminatórias do Campeonato Paraguaio de Futebol de Salão.

De acordo com o chefe da Delegacia de Polícia de Capitán Bado, Alexander Méndez, se os outros que estavam na casa não saíssem correndo, provavelmente seriam mortos.

Com informações do portal ABC Color.