Após agredir ex-mulher e tentar sequestrar filho, homem é detido por guarnição policial

Delegacia de Sidrolândia - (Foto: Reprodução)

Em Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande, um homem, 29, foi preso pela Polícia Militar (PM), depois de bater em sua ex-mulher, tentar sequestrar o próprio filho, tentar molestar duas mulheres e fugir dos policiais. Tudo isso na noite de ontem (17). Ele foi preso após ser baleado com um tiro na perna.

Durante buscas pelo homem no bairro São Bento, foi repassado para os policias que duas mulheres teriam sido agredidas e quase abusadas sexualmente por um indivíduo com as mesmas características físicas do autor dirigindo um veículo Corsa.

Segundo informações do Sidrolândia News, o homem estava sem camisa e chamou a menina para entrar no veiculo após a jovem recusar o homem parou e se aproximou da vitima e tentou coloca la á força dentro do veiculo. A menina correu, mas o autor conseguiu derrubá-la. A mulher, 34, prima da vitima, momentos antes também tinha sido vitima do suspeito, que diante da recusa o autor parou o veículo, abaixou as calças e mostrou o órgão genital para a vítima.

Pouco tempo depois a PM reconheceu o homem na mesma região. Ao ser dada a ordem de parada o homem não obedeceu e fugiu dos policiais. Ele chegou a "jogar" o seu carro contra a viatura policial.

Se recusando a se entregar, os policias baleu o homem em uma de suas pernas. A Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e o autor encaminhado ao hospital municipal. No hospital, foi realizado teste com o etilômetro no autor e constatado 0.59 mg comprovando o estado de embriaguez do autor.

O veículo que o autor conduzia e um celular localizado no interior do veículo foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.