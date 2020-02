Amigo que matou outro a marteladas é condenado a 20 anos de reclusão

O crime ocorreu no dia 23 de novembro de 2018, na residência de Belarmino, onde o "Lagoa" atingiu com marteladas a cabeça da vítima. O acusado também teria levado pertences da vítima e escondido o corpo em um matagal no município de Aquidauana, a 141 km - Foto: Reprodução

Aconteceu ontem (5), o julgamento de Geronilson Souza, mais conhecido como "Lagoa", 24, acusado de matar e ocultar o cadáver de Belarmino Barbosa, 58, no Jardim Panamá em Campo Grande. Geronilson foi condenado e vai responder por três crimes: homicídio, furto e ocultação de cadáver em uma pena de 20 anos e 2 meses de reclusão. Após ouvir Geronilson, promotor e defensor público, o Conselho de Sentença votou pela condenação por homicídio qualificado, por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, furto e ocultação de cadáver.

Crime

O crime ocorreu no dia 23 de novembro de 2018, na residência de Belarmino, onde o "Lagoa" atingiu com marteladas a cabeça da vítima. O acusado também teria levado pertences da vítima e escondido o corpo em um matagal no município de Aquidauana, a 141 km de Campo Grande.

Suspeitas de que o assassinato teria acontecido pelo fato de "Lagoa" ter se relacionado com a ex-mulher da vítima, que teria cobrado despesas do acusado após deixar a residência da vítima em Campo Grande. Ele teria também usado de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Além do homicídio qualificado, ele foi julgado, e declarado culpado, pelos crimes de furto e ocultação de cadáver.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem afirmou ter ido à residência, por volta das 2h, quando discutiu com a vítima, que demonstrou ciúmes do amigo após ver mensagens de sua ex-namorada em seu celular. O rapaz afirmou ainda, que chegou a levar um soco de Belamino, antes de desferir golpes de martelo em sua cabeça.

O corpo de Belarmino Barbosa foi encontrado em Aquidauana

A cena do crime foi limpa pelo autor com o auxíliio de duas toalhas, que posteriormente foram jogadas de cima de uma ponte na região de Aquidauana. Para levar o corpo até o interior, o suspeito ainda enrolou a vítima em um cobertor, amarrando também seus braços e pescoço. O corpo foi transportado no banco traseiro do veículo da própria vítima.