Ameaçado de extinção, tatu-canastra é encontrado atropelado em MS-223

O tatu-canastra é o maior e mais raro dos tatus vivos - (Foto: Divulgação/PMA)

Emm extinção, um tatu-canastra foi encontrado atropelado na altura do km 9 da MS-223. O animal foi encontrdo pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Costa Rica, em uma fiscalização na sexta-feira (17). O animal, que está na lista brasileira de espécies brasileiras em extinção.

O tatu que pesava aproximadamente 35 kg estava morto e a carcaça estava muito deteriorada e não servia mais para ser será taxidermizado (empalhado). É comum a PMA pegar principalmente esses animais raros para taxidermizar e para utilizá-los em trabalhos de Educação Ambiental, na oficina denominada museu de fauna, que é uma das oficinas temáticas utilizadas nos trabalhos de Educação Ambiental executados pelo Projeto Florestinha e pela PMA em todo o Estado.

O tatu-canastra é o maior e mais raro dos tatus vivos. Pode medir mais 1 metro de comprimento, com mais de 50 cm de cauda e pesar até 60 kg. As patas enormes possuem unhas possantes, sobretudo as anteriores, cuja unha central mede 20 cm de comprimento. Faz grandes buracos para se alojar. Revolvendo o solo, consegue alimento entre insetos, larvas, vermes, aranhas e cobras.