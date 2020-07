Alerta para golpe do convite para evento com prefeito de Campo Grande

Golpistas se passam por assessores do prefeito Marquinhos e pedem códigos - (Foto: Reprodução)

O novo golpe da semana é receber uma ligação da assessoria do prefeito de Campo Grande e ser convidado para um evento. Quando a pessoa diz que sim, quer ir, o golpista diz ter enviado um SMS e precisa do código recebido. Esse código faz passar o controle do WhatsApp para os golpistas, que invadem o aplicativo e enviam mensagens solicitando dinheiro aos contatos da vítima.

Na noite de ontem, o número 11 98419-7867 ligou para um homem e informou esses passos. Após confirmar a presença, ele passou o código recebido e perdeu o controle do WhatsApp. Até o momento, ele conseguiu avisar os contatos para não responderem mensagens do número dele, principalmente os pedidos de dinheiro.

Caso caia no golpe, procure a polícia e informe seus contatos. Evite dar qualquer tipo de código a pessoas em atendimento telefônico. Quem avisa, amigo é.