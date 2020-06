Urgente: Dois policiais civis são assassinados no Centro de Campo Grande

A polícia ainda está investigado os motivos do crime - (Foto: Reprodução)

Dois policiais civis foram assassinados há pouco tempo a tiros na Av. Fernando Corrêa da Costa, entre Joaquim Murtinho na região central de Campo Grande.

O autor do duplo homicídio teria roubado um veículo Polo da cor branca para fugir. Ainda está sendo investigado os motivos do crime e as equipes estão agora no momento investigando as causas do crime. Conforme informações apuradas, ambos foram baleados na cabeça. Um deles chegou a ser socorrido por militares do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O outro morreu antes de chegar o socorro.

Confira as fotos: