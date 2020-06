Agepen promove treinamento em inteligência emocional com foco na ressocialização

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, por conta do novo coronavírus, duas salas serão disponibilizadas para que os internos participem do treinamento com segurança - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Um grupo de 35 internos e cinco policiais penais da Unidade Penal “Ricardo Brandão” (UPRB), em Ponta Porã, iniciam nesta quarta-feira (10.6), um curso de inteligência emocional promovido por um dos autores mais lidos do Brasil: o coach e mentor de carreiras Paulo Vieira. Ao todo, serão 50 horas de imersão no Método CIS (Coaching Integral Sistêmic) no formato por teleconferência. A capacitação será totalmente gratuita e sem gerar despesas ao Estado.

A intenção é que os apenados saiam da prisão com objetivos e metas para deixar a criminalidade; além disso, o treinamento em inteligência emocional visa contribuir para amenizar os efeitos psicológicos da pandemia da Covid-19 entre a população carcerária.

A unidade na fronteira com Paraguai foi selecionada pela Febracis, promotora do evento, pelo destaque nas ações de ensino, inclusive com um grande volume de internos cursando o nível superior; atualmente são 20 detentos cursando faculdade no estabelecimento prisional. A UPRB é o segundo presídio do Brasil a receber a iniciativa; o primeiro estabelecimento penal a participar do projeto foi Alcaçuz no Rio Grande do Norte, no mês passado.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, por conta do novo coronavírus, duas salas serão disponibilizadas para que os internos participem do treinamento com segurança. O local será equipado com um telão, além de dispor de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e higienização para todos os presentes durante os cinco encontros que terão duração aproximadamente de 8 horas por dia.

Durante o curso são analisados os 11 pilares que compõem a vida e que precisam estar em harmonia para atingir o sucesso em todas as frentes: emocional, espiritual, parentes, filhos, conjugal, social, saúde, servir, intelectual, financeiro e profissional.

A realização do treinamento na Unidade Penal de Ponta Porã está sendo organizada pela direção do presídio em parceria com o Setor Psicossocial. A realização na unidade prisional foi articulada pela servidora penitenciária Carla Gameiro.

Paulo Vieira

Escritor mais lido de 2019 com mais de 2 milhões de cópias vendidas, conferencista internacional e PhD Business Administration pela Florida Christian University, em Orlando, nos Estados Unidos. Autor de nove best-sellers, como: O Poder da Ação, Fator de Enriquecimento, Poder e Alta Performance, Foco na Prática, Poder da Autorresponsabilidade, Decifre e Influencie Pessoas e O Poder da Ação para Crianças – os sete livros que estiveram simultaneamente entre os mais vendidos da Veja em 2019.

Influenciou mais de 40 milhões de pessoas em três continentes, através de livros, vídeos e treinamentos. Além de escritor, é presidente da Febracis, maior empresa de coaching do mundo, que cresceu 200 vezes em 8 anos e possui 40 unidades no Brasil, EUA, Angola e Portugal.

É proprietário da Febracis, maior empresa de coaching do mundo com 40 unidades no Brasil, EUA, Angola e Portugal, que juntas impactaram mais de 40 milhões de pessoas direta e indiretamente ao redor do mundo através do Coaching Integral Sistêmico (CIS), um processo que leva o aluno (coach) a um estilo de vida que prioriza a inteligência emocional.