Aeronave de porte pequeno faz pouso forçado e tripulantes têm ferimentos leves

O avião chegou a ficar de ponta cabeça - (Foto: Reprodução/Dourados News)

Um avião monomotor de pequeno prefixo PT-KRE caiu em uma área próxima às indústrias de óleo da cooperativa Coamo, na margem da BR-163, entre Dourados e Caarapó. As duas pessoas que estavam no avião deram entrada no Hospital da Vida nesta manhã (10). O piloto teve que fazer um pouso forçado.

Não se sabe o que ocasionou o pane no avião. Eles foram resgatados pelos funcionários do hospital que levaram os tripulantes ao Hospital da Vida. O avião chegou a ficar de ponta cabeça.

Conforme informações do portal Dourados News, os tripulantes apresentaram ferimentos leves e devem ser liberados em breve.