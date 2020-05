Mulher é presa em flagrante tentando furtar mais de R$ 800 em produtos de hipermercado

A mulher argumentou que pagaria pelos produtos, mas a polícia já havia sido chamada e ela foi levada para a Depac Centro, sendo autuada por tentativa de furto - Foto: Ilustração

Uma mulher, 37, foi presa em flagrante na tarde de ontem (21) no estacionamento de um hipermercado na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande após tentar furtar itens do estabelecimento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a acusada colocou vários itens em seu carrinho de compras. Para despistar, ela escondeu mais da metade da mercadoria embaixo de um casaco. Ao passar pelo caixa, pagou somente pelos produtos que estavam à mostra, no valor de R$ 376,25. Mas embaixo do casaco, a advogada escondia R$ 817,33 em produtos.

Ao sair, funcionários do estabelecimento notaram a atitude suspeita da mulher e a abordaram pedindo o comprovante fiscal das compras, inclusive das que estavam embaixo do casaco. Com a nota, foi comprovado que ela tentava furtar vários itens, entre eles de alimentação, cosméticos, roupas, brinquedos, higiene pessoal e etc.

A mulher argumentou que pagaria pelos produtos, mas a polícia já havia sido chamada e ela foi levada para a Depac Centro, sendo autuada por tentativa de furto. Ela foi liberada após pagar uma fiança R$ 1.045.