Adolescente tenta assaltar delegado, mas é morto com dois tiros no peito

Guilherme Alves, 17, foi morto com um tiro no peito após tentar assaltar o delegado de polícia Rodrigo Guiraldelli Yassaka em Campo Grande na Vila Polonês em Campo Grande - Foto: Reprodução/Rede Sociais

Na noite de ontem (22), um adolescente identificado como Guilherme Alves, 17, foi morto com um tiro no peito após tentar assaltar o delegado de polícia Rodrigo Guiraldelli Yassaka na Vila Polonês em Campo Grande. O jovem tinha extensa ficha criminal e tinha saído de uma Unei (Unidade Educacional de Internação) em março deste ano e já havia sido apreendido neste período. Guilherme geralmente agia em assaltos a veículos e seus alvos eram na maioria das vezes mulheres.

Segundo as informações da Polícia Civil, o delegado estava no interior de seu veículo e, no momento em que sua filha entrou no carro, foi abordados por dois homens, que cercaram o veículo. Um dos suspeitos chegou a abrir a porta do motorista, onde o policial estava, e, com uma faca, anunciou o crime.

O outro assaltante tentou abrir a porta do passageiro, onde estava a filha do policial. O delegado efetuou dois disparos, que atingiu um dos homens. O segundo autor conseguiu fugir. Guilherme morreu na hora.

Nesta manhã (23), a mãe de jovem divulgou em suas redes sociais que por muitas vezes implorou para o filho sair dessa vida, mas ele nunca a escutava.

"Hoje é só tristeza por que agora definitivamente não vou te ver mais. Olha onde esse maldito 'corre' te levou, para longe dos meus braços. Quantas vezes te falei e até implorei, mas o inimigo te testou. Meu filho, fica um exemplo para quem não entende que esse caminho é a cadeia ou cemitério. Descansa meu filho, a sua alma descansa pois teve atribulações nesse mundo. Tanta dor, sofrimente e mágoa. Sei que agora está em um lugar melhor, pois Jesus irá cuidar pessoalmente de você e você semrpe será o meu menino", lamenta a mãe.

A perícia foi acionada e uma equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), está investigando os fatos. Segundo a Polícia Civil, diligencias estão sendo realizadas no sentido de identificar e prender o comparsa de Guilherme. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e morte decorrente de intervenção policial.