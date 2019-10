Adolescente morre após ser brutalmente chicoteado em Corumbá

Enquanto voltava do futebol, três homens o cercaram e começaram a batê-lo com um chicote de rabo de tatu - Foto: Ilustração

Adolescente de 16 anos morre após ser brutalmente chicoteado na Colônia São Domingos em Corumbá, no último domingo (29). Enquanto voltava do futebol, três homens o cercaram e começaram a batê-lo com um chicote de rabo de tatu.

Segundo o Diário Corumbaense, o garoto estava acompanhando por outro adolescente, de 14 anos. Depois das agressões, o adolescente saiu cambaleando, mas não resistiu e caiu morto na estrada.

Peritos, equipe de investigação da Polícia Civil e funerária chegaram ao local nesta manhã (1) encontrando o corpo já em decomposição.

O autor da violência já foi identificado, mas ainda não foi encontrado. O motivo do crime segue em investigação.