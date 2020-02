Adolescente é agredida por desconhecido na rua e fica desacordada

Não há informações sobre o suspeito - Foto: Reprodução/Rádio Caçula

Uma menina de 12 anos foi agredida a socos na noite desta quarta-feira (4) por um homem desconhecido nas proximidades dos quiosques e do Shopping Popular, em Três Lagoas.

Segundo o site Rádio Caçula, após agredir a adolescente, o homem pegou a bicicleta da vítima e fugiu deixando a menina desacordada na rua.

A menina foi socorrida e levada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O Conselho Tutelar apareceu no local e relatou que a vítima chorava muito em seus momentos de lucidez.

Na manhã desta quarta-feira (05), o plantão do Conselho Tutelar informou que a mãe da menina já havia sido localizada e que a vítima já estava com o estado de saúde normalizado e junto com a família.

Não há informações sobre o suspeito.