Acusado de matar de secretário de Dourados é esquizofrênico e havia parado com medicamentos

Principal suspeito de assassinar o secretário de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Junior Silva Bittencourt, 36, no último sábado (4), pode ter sofrido surto esquizofrênico antes de esfaquear a vítima duas vezes.

Diferente do que estava sendo noticiado, foi descarto que a briga teria acontecido pelo não uso da máscara do acusado, segundo o delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Rodolfo Daltro, que investiga o caso.

O rapaz identificado sofre da doença e há algum tempo parou de tomar a medicação, começando o uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes, principalmente maconha, segundo o portal Dourados News.

O acusado preso em uma das barreiras sanitárias na noite de ontem em Dourados (5)

Ele foi detido no fim da tarde deste domingo (5) em umas das barreiras sanitárias implantadas pelo município devido à pandemia. Ele tentou fugir, mas a guarnição da Guarda Municipal de Dourados conseguiu alcança-lo para efetuar a prisão.

Ainda hoje (6) ele deve ser encaminhado à PED (Penitenciária Estadual de Dourados).