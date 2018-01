A procura de um veículo, PRF pega outro carregado com 200 kg de maconha

Durante as abordagens um Chevrolet/Celta com placa aparente do Rio de Janeiro/RJ, não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga - Foto: Policia Rodoviária Federal

Na madrugada desta quinta-feira, 25 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 236 tabletes de maconha em Bataguassu/MS.



Os policiais receberam a informação de um veículo branco que havia evadido de uma abordagem da PRF em Dourados/MS. A equipe então intensificou a fiscalização na BR-267 km 18, na Unidade Operacional da PRF em Bataguassu/MS a fim de interceptar o veículo e seus possíveis “batedores”.



Durante as abordagens um Chevrolet/Celta com placa aparente do Rio de Janeiro/RJ, não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. Houve acompanhamento tático por 3km, momento em que o condutor parou no acostamento e fugiu para a mata, não sendo possível encontrá-lo.



No interior do veículo foram encontrados 236 (duzentos e trinta e seis) tabletes de maconha, pesando 200 kg (duzentos quilos) da droga.



O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu/MS.