10º Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande divulga balanço de março

Com isto é possível garantir maior tranquilidade a todos que residem e exercem atividades na Região Urbana do Anhanduizinho - Foto: Ilustração

No mês de março as equipes operacionais do 10º Batalhão de Polícia Militar que atuam na Região Urbana do Anhanduizinho divulgou os dados do mês passado. Confira os números divulgados pela assessoria:

Abordagens e checagens facilitam localização de foragidos da justiça

51 mandados de prisão cumpridos;

113 prisões em flagrante efetuadas;

10 veículos recuperados;

17 operações bloqueio realizadas;

02 armas de fogo apreendidas;

4.785 pessoas abordadas;

2.620 kg de drogas apreendidas;

2.146 veículos abordados