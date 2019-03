Zoom Education apresenta ‘Maio Amarelo Kids 2019’ pelo youtube hoje

Campo Grande (MS) – No trânsito, o sentido é a vida. Esse é o tema proposto pelo Contran (Conselho Nacional do Trânsito) para o Maio Amarelo de 2019 e o Observatório Nacional de Segurança Viária apresentará o ‘Maio Amarelo Kids’ deste ano ao vivo, pelo youtube, nesta terça-feira (26), às 17h (horário de Brasília).

Maio Amarelo Kids é um game com uma proposta de conteúdo de educação para o trânsito, lançado no ano passado pelo Observatório Nacional em parceria com a ZOOM Education for Life. O jogo estará disponível para download nas plataformas iOS e Android a partir do dia 1o de maio.

Conforme a diretora de educação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Elijane Coelho, o projeto é uma ação educativa baseada em tarefas que devem ser realizadas pelas crianças no aplicativo ou no site durante todo o mês de maio. “A proposta busca reter a atenção dos pequenos para o comportamento seguro no trânsito por meio da competição saudável”, concluiu.

A diretora explica que as ferramentas tecnológicas estão nas mãos das crianças desde muito cedo. “Usar esta tecnologia de forma positiva, direcionando os estudantes para a cidadania e a empatia no trânsito certamente é muito produtivo”, esclareceu.

“A participação é gratuita, basta baixar o aplicativo ou acessar o site. É importante que professores, coordenadores e diretores de escola assistam a essa apresentação que será exibida hoje, para que possam entender a metodologia e divulgá-la para seus alunos. Vale ressaltar que o ‘Maio Amarelo Kids’ premia escolas e estudantes com melhor desempenho durante o mês”, encerrou.

Para assistir à apresentação, basta acessar o canal da Zoom Education neste link.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito (Detran MS).