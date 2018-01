Zoológico de Guarulhos é fechado após macaco ser infectado por febre amarela

A Prefeitura de Guarulhos anunciou nesta quarta-feira, 24, que o zoológico da cidade foi fechado após a confirmação de que um macaco que vivia no local estava infectado pela febre amarela.

De acordo com a gestão municipal, o animal - um sagui - não morreu pela doença, mas, sim, em uma briga com outro primata. Após o óbito, no entanto, testes verificaram que ele portava o vírus. A espécie, no entanto, costuma ser resistente à doença e pode conviver com o patógeno sem desenvolver a febre amarela.

Segundo a prefeitura, nenhum outro macaco do zoológico foi infectado, o que sugere que não há circulação do vírus no local. Mesmo assim, a Secretaria Municipal da Saúde decidiu fechar o espaço preventivamente, além de realizar outras ações, como "busca ativa de criadouros de mosquitos no entorno do zoológico, orientação à população quanto às medidas preventivas e vacinação dos moradores na área de abrangência local".

Para isso, a Prefeitura de Guarulhos diz ter solicitado ao governo do Estado doses extras para imunizar cerca de 25 mil habitantes da região próxima ao zoológico.