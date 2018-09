Zoo de São Paulo faz enquete para escolher nome de pequenas leoas

Paulo Gil/Zoológico de São Paulo/Direitos reservados/Agência Brasil

O Zoológico de São Paulo criou uma enquete para escolher os nomes das duas fêmeas filhotes de leão nascidas em deste ano e apresentadas ao público nessa quarta-feira (19). É possível votar em Naila (que significa, em árabe, a que tem sucesso) e Núbia (dourada); Aisha (vitalícia) e Amira (princesa); ou Kênia (pequena rainha) e Zaila (feminina).

As leoazinhas são filhas do macho chamado Iduma, que veio da África do Sul, e da fêmea Erindi, procedente da Holanda. O casal vinha sendo monitorado, no Brasil, pela Fundação Parque Zoológico de São Paulo há pouco mais de um ano.

O casal e seus filhotes recebem cuidados diários de uma equipe composta por tratadores, biólogos e veterinários. Os filhotes foram mantidos, no início da vida, em área restrita. Nas últimas semanas, passaram por uma fase de adaptação ao recinto, na área de exposição.

A assessoria de imprensa do Zoológico informou que os filhotes não podem ser integrados à natureza por estarem habituados com a presença humana.

O Zoológico de São Paulo existe desde 1958 e tem mais de 3,2 mil animais, entre aves, répteis, mamíferos, anfíbios e invertebrados. São mantidos animais raros como os orangotangos, o gavial da Malásia, os rinocerontes-brancos, a ararinha-azul-de-lear, entre outros.