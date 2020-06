Zoneamento agrícola da soja para o MS traz a indicação de novas cultivares

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura da soja em todo o País, foi publicado pelo Ministério da Agricultura, e traz como principal novidade a indicação de novas cultivares por grupo de maturação e Unidade da Federação (UF) - Foto: SECOM GOV MS

O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura da soja em todo o País, foi publicado pelo Ministério da Agricultura, e traz como principal novidade a indicação de novas cultivares por grupo de maturação e Unidade da Federação (UF).

O Zarc tem como objetivo reduzir os riscos relacionados a problemas climáticos e também o risco fitossanitário causado pela ferrugem asiática da soja.

Para a safra 2020/2021, foram 9.356 indicações, com destaque para o desenvolvimento de cultivares precoces, e sendo que a mesma cultivar pode ser indicada para diferentes UFs.

Para Mato Grosso do Sul, que tem 3,389 milhões de hectares de área plantada, o Ministério observa que, considerando a alta capacidade mutagênica e a velocidade de reprodução do agente causal da Ferrugem Asiática, medidas de manejo são recomendadas.

E orienta que devem ser observadas as determinações relativas ao vazio sanitário e ao calendário de plantio, estabelecidas pela Semagro, visando a prevenção e controle da ferrugem asiática, reduzindo o número de aplicações de fungicidas ao longo da safra.

Os agricultores que seguem as recomendações do Zarc estão menos sujeitos aos riscos climáticos e ainda poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e pelo Programa de Subvenção ao prêmio do Seguro Rural (PSR). Muitos agentes financeiros só liberam o crédito rural para cultivos em áreas zoneadas e para o plantio de cultivares indicadas nas Portarias de zoneamento.