Zonas de segurança na Síria entram em vigor a partir da meia noite, diz Rússia

O plano da Rússia para estabelecer "zonas de segurança" na Síria deve entrar em operação à meia noite desta sexta-feira, mas deve demorar ao menos mais uma mês para estar plenamente estabelecido, afirmaram hoje funcionários do governo em Moscou.

Segundo eles, o plano - organizado com a ajuda da Turquia e do Irã após uma reunião no Casaquistão esta semana -, deve criar quatro regiões que poderiam receber centenas de milhares de sírios e encorajar muitos refugiados a retornar ao seu país. Ele enfrenta resistência dos rebeldes que se opõem ao regime de Bashar Assad, aliado desses países.

Os três países que devem se responsabilizar pela segurança da área, mas segundo o general Sergei Rudskoi, outros países podem colaborar com os esforços.

As zona de segurança serão interditadas aos membros da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos. Segundo o plano russo, as forças de Assad também não voarão nesse espaço.

