Zimbábue: milhares de pessoas protestam pela saída de Mugabe do poder

Dezenas de milhares de pessoas no Zimbábue estão celebrando o que eles consideram ser o fim do governo do presidente Robert Mugabe, que durou 37 anos. Manifestantes na capital do país, Harare, ocupam as ruas pedindo a transferência do poder, dias após militares assumirem o controle.

Em todo o país, manifestantes saíram às ruas trajando as cores do país e comemoraram o momento com canções libertárias e tiraram fotos com soldados. Mais cedo, a televisão estatal do Zimbábue informou que Mugabe, de 93 anos de idade, deve se encontrar neste domingo com o comandante do exército que ordenou sua prisão.

Uma pequena multidão está aglomerada na avenida que dá acesso à casa de Mugabe, onde ele está confinado e resiste à entrega do poder. As forças militares do país enviaram mensagens à população pedindo que sejam evitados conflitos e que seja mantida a calma durante as manifestações. Fonte: Associated Press.