ZEISS lança lente EnergizeMe voltada para usuários de lente de contato

hega em outubro nas óticas de todo o Brasil o mais recente lançamento da ZEISS, líder e referência internacional no setor de óptica e optoeletrônica. Com um novo design de lentes, a EnergizeMe™ traz ao país a inovadora tecnologia Digital Inside® e tratamento de alta qualidade DuraVision® BlueProtect, que juntos proporcionam um tratamento que ajuda a relaxar os olhos cansados após um dia inteiro com lentes de contato e a evitar maior tensão ocular causada pelos dispositivos digitais.

Lentes de óculos convencionais não são feitas para fornecer o revigoramento aos olhos dos usuários de lentes de contato após sua retirada. Por isso, as lentes EnergizeMe™ chegam para suprir necessidades específicas de quem usa o artifício. O uso demasiado de dispositivos digitais pode provocar mais cansaço visual sobre os olhos já afadigados, adicionando mais estresse a eles e tornando o uso diário de lentes de contato menos agradável. EnergizeMe™ chega exatamente para proporcionar a oportunidade de relaxar, seja assistindo televisão, lendo livros em tablets ou até mesmo continuar trabalhando, sem perder a qualidade de uma visão perfeita.

Disponível em 3 diferentes versões - ZEISS EnergizeMe Visão Simples, ZEISS EnergizeMe Digital e ZEISS EnergizeMe Progressive, todas as lentes oferecem os benefícios das tecnologias aplicadas: visão ampla, nítida e sem deformação; alívio do músculo ciliar; excelente visão dinâmica; redução do ofuscamento digital e da tensão ocular.

