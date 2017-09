Zé Teixeira comemora construção ponte de concreto em Água Clara

Teixeira destacou também atuação do vereador Eulojari, do legislativo de Água Clara para viabilização desta obra / Divulgação

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) celebrou importante etapa para construção da tão sonhada ponte de concreto sobre o Córrego Ribeirão dos Bois, localizada na rodovia MS-324, que liga os municípios de Água Clara e Paraíso das Águas. A solenidade realizada nesta segunda-feira (18), no município contou com a participação do Governador Reinaldo Azambuja.

“Vamos oferecer trafegabilidade segura aos condutores de veículos, acesso fácil e maior economia em âmbito geral, colaborando para uma infraestrutura adequada, notadamente para garantir o escoamento da safra agropecuária, considerando ainda o crescente desenvolvimento que os municípios de nosso Estado de Mato Grosso do Sul apresentam”, afirmou Zé Teixeira.

Teixeira destacou também atuação do vereador Eulojari, do legislativo de Água Clara para viabilização desta obra. "Trabalhamos juntos para garantir mais desenvolvimento a este importante município", ressaltou o parlamentar.

Veja Também

Comentários