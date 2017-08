Youtubers brasileiros são homenageados em exposição no Metrô de SP

A estação da Sé do Metrô de São Paulo, recebe uma exposição que homenageia youtubers brasileiros famosos. De autoria do artista plástico Sérgio Astral, a série de 23 pinturas foi batizada de Juntos Pintando. A mostra começou no dia 10 e segue até o fim do mês.

Entre os youtubers que viraram tela estão Kéfera Buchmann, Christian Figueiredo, PC Siqueira , Whindersson Nunes e Cocielo.

O projeto teve início há três anos, quando Astral passou a ser voluntário na ONG Jardim Unidos Num Trabalho de Obras Sociais (Juntos), que trabalha com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O tema foi sugestão dos jovens. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários