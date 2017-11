Youtuber faz pegadinha em local de prova do Enem no RN e envolvidos são detidos

Na tentativa de atrair seguidores, o youtuber pernambucano Ítalo Sena se vestiu como o padre irlandês que atrapalhou uma prova de maratona da Olimpíada de Atenas, em 2004, e fingiu atacar um jovem que faria o Enem. A pegadinha teve seu desfecho na delegacia.

Em vídeo postado em seu canal no dia seguinte, Ítalo explica que muitos seguidores pediam para ele fazer a brincadeira. No vídeo, gravado próximo a uma universidade de Natal, é possível ver o youtuber fantasiado como o padre pular em cima de um jovem que se direcionava para o local de prova. Ele então foge.

Contudo, o que era para ser apenas uma pegadinha, acabou virando caso de polícia. Isso porque dois dos rapazes que faziam parte da armação, Diogo Medeiros (que filmou a ação) e Samuel de Lima (o ator que fingiu ser atacado), foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Foi expedido boletim de ocorrência na Delegacia de Plantão da Zona Sul de Natal. O documento diz que "os acusados simularam uma briga. Um deles fugiu e outro fingiu ser vítima, gritando".

Na página do vídeo, Ítalo publicou uma mensagem em que diz que "o estudante que caiu também era ator. Pensei que todo mundo fosse perceber isso". Porém, eles deverão comparecer na Justiça para responder por distúrbio do trabalho e sossego alheios - previsto no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais (LCP).