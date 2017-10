Xuxa lembra Joel Datena que bater em criança é contra a lei

Xuxa publicou neste sábado, 30, no Facebook uma foto em que Joel Datena, filho de Luiz Datena, aparece na TV e fez um desabafo sobre o atual apresentador do Brasil Urgente, na Band.

"Vi essa pessoa falando de uma criança de 10 anos que pegou um carro. Até aí ok a indignação do apresentador... mas dizer que se fosse filho dele ele ia bater, e que seria melhor ele bater que a polícia. Não, né? ... Uma criança não deve ser corrigida com porrada, é fato, é lei", escreveu a apresentadora da Record.

Algumas horas depois Luiz Datena publicou um vídeo no Instagram em que não menciona o nome de Xuxa, mas diz que uma das poucas vezes que quis "dar umas palmadas" no filho Joel foi quando ele assistiu "àquela garota de programa infantil, que cresceu e ainda continua infantil e além disso imbecil".

O próprio Joel Datena também usou a rede social para responder às críticas de Xuxa, reafirmar sua opinião e destacar que é pai de quatro filhos. "Eu disse e repito que: não concordo em não poder corrigir nossos filhos com palmadas. Para quem me conhece sabe que não vivo no mundo da lua", escreveu Joel.

