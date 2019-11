XIII Conferência Municipal de Assistência Social acontece nesta quarta-feira no CCI Vovó Ziza

Na abertura do encontro, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância desse momento para que todos os atores envolvidos na assistência social possam somar - Foto: Divulgação

O CCI Vovó Ziza sedia durante toda esta quarta-feira (6) a XIII Conferência Municipal de Assistência Social (Confemas), que será um momento para reflexão e discussão das políticas públicas do setor. O evento, organizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), tem como tema principal “O Financiamento da Assistência Social: Garantia de Direitos e Perspectivas para o Futuro”.

Convocada pela Deliberação CMAS de n.031/2019, publicada no dia 29/10/19, por meio do Diogrande n. 5.725, a conferência objetiva avaliar e analisar a situação da política de assistência social em Campo Grande, bem como propor e deliberar diretrizes para a superação dos desafios.

Na abertura do encontro, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância desse momento para que todos os atores envolvidos na assistência social possam somar e, juntos, encontrar as melhores alternativas para atender as pessoas que vivem em maior situação de vulnerabilidade.

“Todos aqui hoje, representante de órgãos públicos ou da sociedade civil organizada, têm o mesmo propósito. É muito importante esse encontro, que acontece de maneira democrática e deixa as portas abertas para os usuários, para que possamos cada vez mais reduzir a injustiça social em nossa cidade e oferecer aos nossos irmãos que passam por momentos de dificuldades, um pouco de esperança e perspectiva”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes também falou da importância desse encontro. “Vamos discutir aqui ideias para entender melhor as necessidades que temos para executar a política de Assistência social dentro do município de Campo Grande”.

A conferência é um evento democrático e aberto aos usuários, trabalhadores do SUAS, entidades e gestão pública, que acontece a cada dois anos e têm como diretrizes a gestão e financiamento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e a Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS.

Em nome do Conselho Municipal de Assistência Social, a vice-presidente da entidade, Gysélle Saddi Tannous ressaltou que o momento servirá para que os participantes façam uma avaliação da implementação da política nacional da assistência social e também possam sugerir ideias para avançar e vencer os desafios do setor. “Do encontro sairá um relatório com 20 propostas que possam contribuir com a conferência Estadual, no final do mês, apresentando a visão do Município de Campo Grande sobre a Assistência Social neste momento que vive o País”.

A programação envolve palestras com as seguintes temáticas: “Desigualdades, Desproteção e Demandas para a Assistência Social: Impactos e benefícios dos Serviços na Proteção Social Básica” e “Financiamento Público: Assegurar recursos para garantir a Política de Assistência Social”. Conta também com a participação de representantes dos órgãos que compõe a rede socioassistencial, das demais políticas públicas, das Universidades, do sistema judiciário, conselhos intersetoriais e conselhos de categoria profissional, dentre os quais farão parte de grupos temáticos para discussão e debate acerca das propostas a serem deliberadas, visando ao financiamento e a garantia dos direitos socioassistenciais.

Serviço:

A XIII CONFEMAS será realizada no Centro de Convivência do Idoso – “Vovó Ziza”, na Rua Joaquim Murtinho, n. 5160, bairro Tiradentes, das 7h30m às 17h.