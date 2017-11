Xi Jinping visita Vietnã para discutir laços econômicos e Mar do Sul da China

O Vietnã recebeu o presidente da China, Xi Jinping, com honras no início de uma visita oficial ao país. Os dois vizinhos comunistas tentam ampliar seus laços econômicos e trabalhar na resolução de disputas territoriais no Mar do Sul da China. Xi e Nguyen Phu Trong, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, revisaram uma guarda de honra e dirigiram-se para conversas a portas fechadas. Foi a primeira viagem no exterior de Xi desde que consolidou seu poder em um congresso do partido no mês passado. Antes de começar a visita oficial, Xi havia participado de cúpula econômica da Ásia-Pacífico na cidade costeira vietnamita de Danang.

O presidente do Vietnã, Tran Dai Quang, disse que seu país quer acabar com as disputas no Mar do Sul da China por meios pacíficos. "É a nossa política resolver as disputas no Mar do Leste por meio de negociações pacíficas e com respeito pelo processo diplomático e jurídico de acordo com o direito internacional, incluindo a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar", disse ele, referindo-se ao Mar do Sul da China. Quang fez os comentários neste domingo durante uma entrevista coletiva conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se ofereceu para servir como mediador sobre as disputas do Mar do Sul da China.

O Vietnã e a China, juntamente com outros quatro governos, reivindicam todo ou parte do Mar do Sul da China, área rica em recursos naturais e uma das vias marítimas mais movimentadas do mundo. O Vietnã tornou-se o oponente mais firme aos movimentos da China na região depois que o presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, suavizou a posição de seu país sobre o tema.

Tran Viet Thai, da Academia Diplomática do Vietnã, disse que a visita de Xi é importante para construir confiança mútua. "A visita marca um novo passo adiante nas relações entre o Vietnã e a China", disse. "As relações devem continuar a se estabilizar, porque os dois lados atualmente compartilham grandes interesses em ampliar a sua cooperação e manter a estabilidade."

Os dois vizinhos comunistas têm tido, nos últimos meses, disputas sobre o Mar do Sul da China. Em julho, o Vietnã teve que suspender um projeto de exploração de petróleo e gás conduzido pela empresa espanhola Repsol, sob aparente pressão da China. Em setembro, o Vietnã protestou contra perfurações feitas pela China perto das ilhas Paracel. Fonte: Associated Press.