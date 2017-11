Xi Jinping defende globalização em fórum, enquanto Trump critica OMC

O presidente da China, Xi Jinping, pediu por uma economia global mais inclusiva para lidar com as mudanças tecnológicas, impulsionando a tentativa de consolidação de Pequim na liderança do livre-comércio, em seu primeiro discurso em um grande fórum multilateral desde que consolidou seu poder no Congresso do Partido Comunista, mês passado.

Em pronunciamento durante a APEC, fórum de líderes empresariais da Ásia e Pacífico que reuniu 21 economias, Xi trouxe uma mensagem muito diferente da do presidente do Estados Unidos, Donald Trump, no mesmo evento, mas focada no protecionismo.

Trump fez diversas reclamações em seu discurso no fórum da APEC, incluindo contra a Organização Mundial do Comércio (OMC) por seu tratamento "injusto" aos EU. Ele também falou contra a "manipulação cambial", crítica que geralmente faz à China.

Já Xi Jinping pediu por uma cooperação mais profunda, que vá de encontro aos desafios industriais e tecnológicos. Fonte: Dow Jones Newswires.