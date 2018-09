WPP estuda fusão entre Young & Rubicam e VML, dizem fontes

A holding britânica de agências de publicidade WPP está considerando a fusão da Young & Rubicam com a agência de publicidade digital VML, disseram fontes. O CEO da VML, Jon Cook, ficaria no comando da empresa combinada. A Young & Rubicam foi comprada pela WPP em 2000 pelo valor recorde de US$ 4,7 bilhões. De acordo com uma das fontes, a nova companhia pode se chamar VMLY&R. Um porta-voz da WPP não quis comentar os rumores.

Agências tradicionais que impulsionaram a WPP em décadas anteriores, como Young & Rubicam, Ogilvy, J. Walter Thompson e Grey, estão em geral crescendo mais lentamente do que as operações digitais e de compra de mídia da companhia, segundo a WPP.

O novo CEO da WPP, Mark Read, disse que vai divulgar uma atualização de estratégia até o fim deste ano e que a fusão de empresas criativas com digitais faz mais sentido do que a combinação de agências criativas.

Também está havendo discussões para que outra empresa da WPP, a Wunderman, trabalhe com as agências criativas fornecendo acesso a dados de consumidores para ajudar na elaboração de anúncios mais relevantes, disse uma das fontes.

A estratégia tem como objetivo tornar as agências criativas menos dependentes de receitas com anúncios de TV e outros meios tradicionais, e, ao mesmo tempo, melhorar seu conhecimento digital. Fonte: Dow Jones Newswires.