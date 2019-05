Workshop Training Leaders começa dia 10 no IEL

Atividade vai acontecer no auditório da Escola Senai da Construção - Divulgação

Com novos temas, o IEL repete, em Campo Grande (MS), a oferta do “Workshop Training Leaders – O DNA da Transformação”, que tem como objetivo estimular a aplicação prática de comportamentos de liderança. Ao todo, serão três encontros, sendo que o primeiro, “Gestão do tempo com ferramentas de produtividade”, será realizado na próxima sexta-feira (10/05), a partir das 9 horas, no auditório da Escola Senai da Construção.

Com o tema “Delegação e DNA Motivacional”, o segundo encontro será promovido no dia 12 de julho e o “Workshop Gestão de Conflitos e Estilos de Aprendizagem” será realizado no dia 13 de setembro. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.ms.iel.org.br/cursos/categoria/treinamento-lideranca/12 ou na unidades do IEL, localizada na Avenida Afonso Pena, 1.031, Bairro Amambaí, em Campo Grande (MS).

“A ideia de oferecer novamente o Training Leaders surgiu depois de percebermos uma demanda bastante significativa com relação a autoconhecimento e liderança. Os encontros são independentes, ou seja, o interessado pode fazer apenas um, com o tema que julgar mais conveniente, ou os três, para ter uma formação mais completa. Quem participou ano passado também pode se inscrever novamente, porque o conteúdo é outro”, explicou a coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos.

O workshop será ministrado pela master coach Mariluce Lemos Gutten Ribeiro, que também é mestre em administração e especialista em gestão de pessoas por competência. Conforme Rosângela Ramos, ferramentas de coaching permitem aos participantes fazer autoavaliação e criar suas próprias estratégias para desenvolver especificamente os aspectos de que precisam. “Desta forma, os resultados serão mais efetivos, pois o coaching apoia significativamente o processo de mudança comportamental e alavanca a entrega, focando nas soluções e colocando o indivíduo como protagonista do processo”, destacou.